Trivento, la Pegasus conquista numerosi podi ai Campionati Regionali Indoor di tiro con lâ€™arco a Termoli

Ottimi risultati per la ASD Polisportiva Pegasus di Trivento ai Campionati Regionali Indoor di tiro con lâ€™arco, disputati ieri, 11 gennaio, a Termoli. Nonostante il freddo allâ€™interno della palestra, che ha reso le gare piÃ¹ impegnative sia fisicamente sia mentalmente, la squadra ha saputo distinguersi con prestazioni di alto livello.





La Pegasus, attiva dal 1985 e nota per la sua lunga tradizione nel tiro con lâ€™arco, ha confermato anche questa volta la propria competitivitÃ . Sotto la guida del tecnico Pierluigi Fierro, gli atleti hanno conquistato numerosi podi in entrambe le categorie, Assoluto e di Classe.





Nel Campionato Regionale Assoluto, da segnalare le medaglie di Benedetto Parisi (oro arco compound) e Domenico Del Castello (argento arco compound), insieme a Deborah Griguoli (argento arco olimpico) e a Peppino De Innocentis, al suo debutto ufficiale, che ha conquistato il bronzo arco nudo.

Nel Campionato Regionale di Classe, tra i risultati piÃ¹ rilevanti: Deborah Griguoli ha vinto lâ€™oro arco olimpico junior femminile, Domenico Del Castello lâ€™argento arco compound senior e Manuel Florio lâ€™argento arco olimpico senior maschile. Benedetto Parisi ha aggiunto un bronzo arco compound senior maschile, mentre Peppino De Innocentis e Irene Scampoli hanno conquistato rispettivamente il bronzo arco nudo master maschile e lâ€™argento arco nudo senior femminile.

Â«Eravamo pochi, in un contesto difficile, ma siamo riusciti comunque a conquistare molte medaglieÂ», ha commentato Fierro. Â«Le difficoltÃ sono state grandi, ma il gruppo ha dimostrato carattere e determinazioneÂ».

Da segnalare anche la partecipazione di alcuni atleti della ASD Dance Academy Inclusione di Vasto, che hanno arricchito il progetto sportivo della societÃ triventina e contribuito al successo della squadra.

I corsi di tiro con lâ€™arco della Polisportiva Pegasus proseguono regolarmente a Vasto (mercoledÃ¬) e a Castiglione Messer Marino (venerdÃ¬), confermando lâ€™impegno della societÃ nel promuovere lo sport e nel formare nuovi talenti. Il bilancio complessivo Ã¨ molto positivo, confermando la soliditÃ tecnica e lo spirito di sacrificio della squadra, capace di distinguersi a livello regionale e nazionale. Ora lâ€™attenzione Ã¨ rivolta alla qualificazione per i Campionati Italiani Indoor, che si svolgeranno a Roma a febbraio.