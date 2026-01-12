Polizia Stradale Abruzzo e Molise: definite le date 2026 degli esami per la scorta tecnica

Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise di Lâ€™Aquila rende noto di aver individuato per il 11 febbraio, 13 maggio, il 16 settembre e il 02 dicembre 2026 le date per sostenere le prove di esame per il rilascio e rinnovo dellâ€™attestato di abilitazione per lâ€™esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalitÃ , di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modificazioni.

Gli esami consistono in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale su domande relative alle materie riportate nellâ€™allegato B del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con lâ€™ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Ai fini del rinnovo dellâ€™abilitazione, i titolari sosterranno soltanto la prova orale e la prova a contenuto pratico.

Dal 5Â° giorno precedente a quello dellâ€™inizio della sessione, presso il Compartimento Polizia Stradale di Lâ€™Aquila sito in Via Strinella 1, nonchÃ© sui siti istituzionali web e social delle Questure dâ€™Abruzzo e Molise, sarÃ reso noto il giorno e la sede ove si terrÃ la prova dâ€™esame. Gli interessati residenti nelle regioni Abruzzo e Molise, potranno presentare la domanda di ammissione su carta resa legale, entro il 15Â° giorno antecedente a quello di inizio di ciascuna sessione di esame, presentandola direttamente a questo Compartimento Polizia Stradale ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede il timbro apposto dallâ€™ufficio postale accettante) o allâ€™indirizzo pec: dipps215.0000@pecps.poliziadistato.it Presso ogni Ufficio di Polizia Stradale potranno essere ritirati i moduli per la presentazione delle domande di ammissione allâ€™esame, dove dovranno essere indicati il recapito telefonico e lâ€™indirizzo di posta elettronica (e-mail) del richiedente. Il presente calendario dâ€™esame verrÃ pubblicizzato anche nel sito istituzionale della Polizia di Stato.

Ogni ulteriore informazione potrÃ essere acquisita contattando lâ€™Ufficio Servizi, Scorte e Statistica del Compartimento Polizia Stradale di Lâ€™Aquila al nr. tel. 0862-430814/815.