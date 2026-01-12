Campagna Vaccinale Antinfluenzale: l’invito alla popolazione

La Regione Molise e l’ASReM ricordano che la campagna vaccinale antinfluenzale è ancora attiva su tutto il territorio regionale e rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.

L’invito alla vaccinazione è rivolto a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle persone di età pari o superiore ai 65 anni, ai soggetti fragili, ai cittadini affetti da patologie croniche e a coloro che assistono persone a rischio.

“La vaccinazione antinfluenzale – sottolinea il Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’ASReM, la Dott.ssa Carmen Montanaro - consente di ridurre in maniera significativa le complicanze, i ricoveri ospedalieri e la pressione sui servizi sanitari, soprattutto durante la stagione invernale”.



Resta, poi, fondamentale adottare comportamenti responsabili in presenza di sintomi influenzali, al fine di garantire un utilizzo appropriato delle strutture sanitarie:

- in caso di sintomi lievi (febbre moderata, tosse, raffreddore), si raccomanda di rimanere a casa e contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG);

- in presenza di sintomi gravi o in peggioramento (difficoltà respiratorie, febbre alta persistente, marcato malessere), è opportuno rivolgersi alle strutture ospedaliere.

Un accesso corretto ai servizi sanitari permette di evitare il sovraffollamento non necessario dei Pronto Soccorso e di garantire cure tempestive ed efficaci ai pazienti che necessitano di assistenza urgente. Vaccinarsi e seguire le indicazioni sanitarie costituisce un atto di responsabilità verso se stessi e verso l’intera comunità molisana, contribuendo alla protezione della salute collettiva.