Riorganizzazione ospedale Isernia, summit domani a Palazzo Vitale

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha convocato per domani mattina alle ore 10 a Palazzo Vitale un incontro sulla riorganizzazione dellâ€™ospedale di Isernia.
Allâ€™incontro sono stati invitati il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, il presidente della Conferenza dei Sindaci, Daniele Saia, il presidente dellâ€™Anci Molise, Gianfranco Paolucci, il direttore generale dellâ€™Asrem, Giovanni Di Santo, il commissario della SanitÃ , Marco Bonamico, e il sub-commissario Ulisse Di Giacomo.
Lâ€™iniziativa mira a confrontarsi sulle strategie e sulle misure da adottare per il futuro della struttura ospedaliera, in un momento considerato cruciale per la sanitÃ pubblica locale e regionale.