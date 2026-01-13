Allarme truffe: false email a nome del Ministero della Salute sul rinnovo della tessera sanitaria

Il Ministero della Salute segnala un tentativo di truffa informatica attualmente in corso. Stanno infatti circolando false email inviate indebitamente a nome del Ministero, che riguardano il presunto rinnovo della tessera sanitaria.
I messaggi fraudolenti invitano i destinatari a cliccare su un link per procedere al rinnovo della tessera. Il collegamento rimanda a un sito web falso, realizzato per apparire graficamente simile alle piattaforme istituzionali ufficiali. Allâ€™interno del sito viene richiesto di compilare un modulo contenente numerosi dati personali e sensibili, che possono successivamente essere utilizzati per scopi illeciti.
Il Ministero della Salute raccomanda la massima attenzione e invita i cittadini a non cliccare sui link presenti in queste comunicazioni, a non inserire dati personali o finanziari e a cancellare immediatamente il messaggio ricevuto.
Per ottenere informazioni corrette e aggiornate, il Ministero invita a fare esclusivamente riferimento ai canali ufficiali e al sito istituzionale del Ministero della Salute.