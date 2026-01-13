Dalla protesta alla mobilitazione: domenica la fiaccolata per la sanitÃ  pubblica, i Comuni della provincia al fianco di Isernia

Le luci delle fiaccole illumineranno il cielo di Isernia come un segnale forte e inequivocabile. Domenica 18 gennaio cittadini, comitati, associazioni e amministrazioni comunali scenderanno in strada per difendere un diritto fondamentale e non negoziabile: il diritto alla salute. Una mobilitazione che va oltre i confini del capoluogo pentro, perchÃ© il futuro dellâ€™ospedale Veneziale riguarda lâ€™intera provincia.

Alla fiaccolata hanno giÃ annunciato la loro partecipazione numerosi Comuni: Agnone, Conca Casale, Carovilli, Vastogirardi, Rocchetta al Volturno, Cerro al Volturno, Capracotta, Filignano e Macchia dâ€™Isernia. Unâ€™adesione trasversale che testimonia come lâ€™emergenza sanitaria in Molise colpisca soprattutto le aree interne, dove la carenza di medici e infermieri, le difficoltÃ del 118, la riduzione delle guardie mediche e il progressivo depotenziamento degli ospedali stanno mettendo seriamente a rischio lâ€™accesso alle cure.

Particolarmente forte Ã¨ la preoccupazione per la possibile perdita di presÃ¬di salvavita, come lâ€™emodinamica, elemento essenziale per la gestione delle emergenze cardiologiche. Una situazione che rende sempre piÃ¹ evidente una disparitÃ inaccettabile: la qualitÃ delle cure non puÃ² dipendere dal luogo in cui si vive.

La fiaccolata del 18 gennaio non vuole essere una manifestazione di parte, ma un atto di responsabilitÃ civile. Senza bandiere, cittadini e istituzioni marceranno insieme per difendere un diritto sancito dalla Costituzione e la dignitÃ delle persone, in particolare nei piccoli centri giÃ provati da spopolamento e servizi ridotti.

Lâ€™iniziativa nasce da una ferita aperta e da una preoccupazione quotidiana che accomuna famiglie, operatori sanitari e amministratori locali. Un segnale forte Ã¨ arrivato anche dal gesto del sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che da diciotto notti dorme in una tenda davanti allâ€™ospedale: unâ€™azione simbolica che ha scosso le coscienze e trasformato la fiaccolata in un richiamo collettivo alla responsabilitÃ .

Il corteo partirÃ alle ore 17.00 da Piazza Celestino V per raggiungere Largo Cappuccini, davanti allâ€™ospedale vecchio. Un percorso breve ma carico di significato, in cui ogni passo sarÃ una domanda rivolta alle istituzioni regionali e nazionali: quanto vale una vita in Molise?