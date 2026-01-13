Bonus affitto, rimborso utenze e accesso a sport e cultura per i medici che scelgono l’ospedale ‘San Francesco Caracciolo

Il Comune di Agnone lancia un’iniziativa concreta per attrarre medici all’ospedale “San Francesco Caracciolo” e garantire servizi sanitari di qualità alla comunità. La Giunta, guidata dal sindaco Daniele Saia, ha approvato la delibera n. 3/2026, che prevede un vero e proprio pacchetto di bonus e vantaggi per chi deciderà di trasferirsi e lavorare in città.

Tra i benefici previsti: fino a 4.000 euro l’anno per l’affitto, il rimborso del 50% delle spese di acqua, luce e gas, accesso gratuito alle strutture sportive, partecipazione a corsi ed eventi culturali, abbonamento gratuito alla stagione teatrale dell’Italo Argentino e parcheggi sulle strisce blu senza costi. Non solo: la delibera lascia aperta la possibilità di introdurre ulteriori vantaggi in futuro.

“Questi incentivi non sono un costo per i cittadini, ma una tutela del loro diritto alla salute – spiega il sindaco Saia –. Un ospedale che funziona significa una comunità che funziona. Speriamo che questi benefit possano incoraggiare i medici a scegliere Agnone come luogo dove lavorare e vivere”.

L’iniziativa segue la delibera n. 121 del giugno 2025, che già prevedeva un sostegno per il pagamento dell’affitto, e amplia ora il pacchetto per rendere la città ancora più attrattiva. Il Comune punta così a rispondere alla crescente carenza di personale sanitario e a rafforzare il servizio offerto ai cittadini.