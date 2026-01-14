Campobasso, arrestato spacciatore nel centro storico: sequestrati eroina e contanti

Lo scorso 12 gennaio, personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha tratto in arresto uno straniero per spaccio di droga nel centro storico del capoluogo.

Grazie ai numerosi servizi di osservazione svolti per verificare la fondatezza delle segnalazioni giunte da parte di alcuni residenti della zona, i poliziotti hanno individuato un'abitazione nella "cittÃ vecchia" frequentata, soprattutto durante il pomeriggio e la sera, da giovani giÃ noti come assuntori di sostanze stupefacenti. L'attivitÃ investigativa ha pertanto consentito di accertare plurimi episodi di cessione di droga da parte dello straniero.

Nella mattinata dello 12 gennaio, il personale della Squadra Mobile ha fatto irruzione nell'abitazione sorprendendo all'interno un uomo di 30 anni, di nazionalitÃ nigeriana, trovato in possesso di numerose dosi di eroina giÃ pronte per essere cedute, per un quantitativo complessivo di circa 22 grammi, di circa 1.000â‚¬, denaro proveniente dall'attivitÃ di spaccio e del materiale necessario per il confezionamento della droga: bilancini, cellophane, sostanze da taglio, macchine per il sottovuoto.

Dagli accertamenti svolti, lo straniero, residente in altra provincia, Ã¨ risultato titolare di un permesso di soggiorno scaduto da poche settimane. Inoltre, alcuni giorni fa era stato emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Brindisi a seguito di condanna a 5 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

All'atto dell'arresto, all'indagato Ã¨ stata infine notificata la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Campobasso, emessa nel mese di agosto 2025 dal Questore a seguito del suo coinvolgimento in un episodio di lite in strada tra stranieri connazionali, avvenuta in centro cittadino durante la scorsa estate. Nella circostanza non era stato possibile procedere alla notifica del provvedimento in quanto l'uomo si era reso irreperibile.

Al termine delle attivitÃ di rito, il cittadino straniero Ã¨ stato condotto presso la casa circondariale di Campobasso.