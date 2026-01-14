Soccorre una bisarca in avaria e resta gravemente ferito: Hamed ora in riabilitazione a Venafro verso la guarigione

Momenti di grande paura ad Agnone per il grave incidente avvenuto a metà del mese di novembre 2025 alle porte del paese, durante il quale un uomo rimase seriamente ferito mentre prestava soccorso a una bisarca in avaria. La situazione apparve fin da subito critica, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza del ferito presso la terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Protagonista della vicenda è Hamed, 42 anni, di origine egiziana, padre di cinque figli e molto conosciuto e stimato nella comunità agnonese. Nei giorni immediatamente successivi all’incidente, le sue condizioni destarono forte apprensione: il quadro clinico era complesso e la prognosi riservata. L’intera comunità si strinse attorno a lui e alla sua famiglia, manifestando solidarietà e speranza.

Con il passare dei giorni, però, è arrivata la notizia più attesa: Hamed ha reagito positivamente alle cure, mostrando un recupero più rapido del previsto. I sanitari del Cardarelli di Campobasso hanno riscontrato progressivi miglioramenti, escludendo – fortunatamente – danni permanenti.

Conclusa la fase più delicata, l’uomo è stato trasferito presso l’Unità di Riabilitazione dell’ospedale “SS Rosario” di Venafro dove risulta attualmente domiciliato, dove sta affrontando il percorso riabilitativo necessario al completo recupero delle funzionalità. Le sue condizioni attuali sono buone e i progressi quotidiani fanno ben sperare.

Hamed guarda ora con fiducia al futuro e non vede l’ora di tornare ad Agnone per riabbracciare gli amici. La sua famiglia purtroppo e' lontana ma non hanno mai smesso di sostenerlo in questo difficile cammino.

Alla sua storia si uniscono gli auguri di una pronta e totale guarigione, simbolo di una battaglia dura ma affrontata con forza, determinazione e il calore di un’intera comunità.