Ad Agnone la sanitÃ  pesa sui cittadini: tasse, privato e bonus ai medici

La carenza di medici nelle aree disagiate Ã¨ un problema strutturale della sanitÃ italiana e Agnone, in Molise, ne rappresenta uno dei casi piÃ¹ evidenti. I concorsi ASREM per reperire personale medico vanno spesso deserti: le postazioni vengono rifiutate a causa delle difficoltÃ di collegamento, del clima particolarmente rigido, dei trasporti insufficienti e di una rete viaria in condizioni critiche.

Questa situazione produce un effetto chiaro e profondamente ingiusto: gli agnonesi e, piÃ¹ in generale, i molisani pagano la sanitÃ piÃ¹ degli altri. Pagano con le tasse, come tutti i cittadini italiani, pagano quando i Comuni sono costretti a intervenire con risorse proprie per attirare i medici e, molto spesso, pagano una terza volta rivolgendosi alla sanitÃ privata per supplire alle carenze del servizio pubblico.

Una delle cause Ã¨ rappresentata dal numero chiuso per lâ€™accesso alle facoltÃ di medicina e dalla limitata disponibilitÃ di posti nelle scuole di specializzazione. Nonostante un recente aumento del numero di immatricolati, il sistema Ã¨ ancora lontano dal rispondere alle necessitÃ reali del Paese, soprattutto nelle aree interne e periferiche. Le responsabilitÃ di questa carenza affondano in scelte politiche di lungo periodo che oggi producono effetti pesanti sui territori piÃ¹ fragili.

Per fronteggiare lâ€™emergenza, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha deciso di intervenire direttamente mettendo a disposizione risorse comunali. Ai medici che accetteranno la postazione agnonese vengono offerti fino a 4.000 euro lâ€™anno per lâ€™affitto, il rimborso del 50% delle spese di acqua, luce e gas, lâ€™accesso gratuito alle strutture sportive, la partecipazione a corsi ed eventi culturali, lâ€™abbonamento alla stagione teatrale dellâ€™Italo Argentino e il parcheggio gratuito sulle strisce blu. La delibera lascia inoltre aperta la possibilitÃ di introdurre ulteriori benefici in futuro.

Facendo una stima complessiva, il costo annuo per ogni singolo medico si aggira tra i 6.000 e i 7.000 euro. Se arrivassero tre medici, la spesa totale sarebbe di circa 21.000 euro lâ€™anno. Una cifra non elevata in termini assoluti, ma sufficiente a evidenziare un paradosso ormai strutturale.

Resta infatti una domanda centrale: perchÃ© a farsi carico di questi costi deve essere il Comune e non la Regione, che ha la competenza diretta sulla sanitÃ ? La risposta Ã¨ amara: di fronte alle carenze del sistema sanitario regionale, i Comuni sono costretti a intervenire in supplenza per evitare che i territori restino privi di servizi essenziali. Tuttavia, che a pagare sia il Comune o la Regione, il peso economico ricade comunque sui cittadini, che finanziano entrambi gli enti attraverso tasse e tributi. Ãˆ la dimostrazione concreta di una sanitÃ a piÃ¹ velocitÃ , in cui i territori piÃ¹ isolati e fragili devono spendere di piÃ¹ per ottenere diritti che altrove sono garantiti senza costi aggiuntivi.

La scelta dellâ€™amministrazione comunale Ã¨ pragmatica e responsabile, ma non puÃ² diventare la normalitÃ . Senza un intervento strutturale a livello regionale e nazionale, le disuguaglianze territoriali continueranno a crescere e i cittadini delle aree interne continueranno a pagare una sanitÃ piÃ¹ cara e meno accessibile.