Fiaccolata a Isernia, Facciolla: insieme per difendere ospedali e servizi sanitari in Molise

Domenica 18 gennaio il consigliere regionale del PD Vittorino Facciolla sarÃ a Isernia per partecipare alla manifestazione a difesa della sanitÃ molisana. Facciolla ha sottolineato lâ€™importanza di tutelare ospedali, ambulanze e guardie mediche, fondamentali per garantire cure immediate ed efficaci ai cittadini. Secondo il consigliere, la battaglia del sindaco Piero Castrataro non deve restare isolata, ma diventare lâ€™impegno di tutti i molisani.

Ci sarÃ² come consigliere regionale e soprattutto come cittadino, come uomo che ha scelto di restare nella sua terra provando a garantire a tutti i molisani i diritti che spettano loro, primo fra tutti quello alla salute.

Eppure non abbiamo mai smesso di combattere, non abbiamo mai smesso di ascoltare i bisogni di ogni cittadino, non abbiamo mai abbassato la guardia quando i tagli hanno colpito lâ€™Alto Molise cosÃ¬ come il Basso Molise, le aree interne cosÃ¬ come la costa. Le nostre interpellanze in Consiglio regionale spesso sono rimaste senza risposta, cosÃ¬ come i nostri consigli