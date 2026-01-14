GdiF Roan Termoli: sequestrati 130 chilogrammi di prodotti ittici non tracciati

I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Termoli hanno condotto un'operazione che ha portato al sequestro di 130 chilogrammi di prodotti ittici, sprovvisti della necessaria etichettatura e tracciabilitÃ . Lâ€™operazione Ã¨ avvenuta la scorsa notte a Termoli, nell'ambito dei controlli volti a contrastare gli illeciti nel settore della pesca.

Durante un controllo documentale ad un furgone adibito al trasporto di prodotto ittico, i finanzieri hanno individuato e sequestrato il pescato â€“ composto principalmente da pesce azzurro, pesce bianco, mazzancolle â€“ e sanzionato il responsabile.

Il trasporto del pescato privo delle dichiarazioni di etichettatura e tracciabilitÃ prevede una sanzione da 750 a 4.500 euro.

Allâ€™esito del prescritto controllo sanitario, a cura del personale specializzato dellâ€™A.S.Re.M., che ne ha accertato l'idoneitÃ al consumo, il prodotto alimentare Ã¨ stato interamente donato ad enti benefici locali.

Lâ€™operazione sottolinea l'efficacia dellâ€™azione del dispositivo Aeronavale della Guardia di finanza di Termoli, che opera lungo tutta la costa molisana, assicurando una presenza costante e capillare a difesa del mare, del consumatore e a tutela dellâ€™economia legale, contrastando le attivitÃ illecite come la pesca illegale.