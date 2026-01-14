Finale di Coppa per l’Olympia: il gol di Brunetti manda in delirio Agnone

Grande giornata di gloria e intensa emozione per la gloriosa Olympia Agnone e per i leoni guidati da mister Farrocco, che hanno conquistato meritatamente la finale di Coppa. Sul proprio campo, “Delle Piane” di Isernia, i granata hanno battuto la San Leucio di Isernia per 1-0, grazie a una rete segnata a due minuti dalla fine del tempo di recupero dall’incontenibile capitano Angelo Brunetti, finalizzando un rapido contropiede avviato da Koné.

Sugli spalti è esplosa la gioia: dirigenti, tifosi e numerosi sportivi giunti da Agnone hanno festeggiato con entusiasmo il traguardo storico.

«Un risultato mai raggiunto nella storia dell’Olimpia», ha dichiarato il presidente Russo, accompagnato dai dirigenti, sottolineando l’importanza di questo momento per il calcio agnonese. Una giornata che ripaga i sacrifici economici e lavorativi della dirigenza e della città, che non ha mai smesso di credere in una società piccola ma grande di cuore e di entusiasmo.

Un grande riconoscimento va a mister Farrocco, che in poco tempo è riuscito a traghettare la squadra verso brillanti risultati, amalgamando con dolcezza e personalità un gruppo di ragazzi talentuosi e rispettosi.

La partita, equilibrata e corretta, ha visto entrambe le squadre creare occasioni da gol, ma alla fine ha prevalso la cinicità della squadra granata.

Ora l’Olimpia torna a concentrarsi sul campionato: domenica prossima, in casa, affronterà l’Alife, con tutto l’ambiente fiducioso di poter lottare per le prime posizioni di classifica.

Nel frattempo, fervono i preparativi per la finale di Coppa, che si giocherà domenica 1 febbraio su un campo neutro in Molise contro il Venafro, attuale capolista del campionato regionale. Sarà un incontro tra due grandi realtà del calcio molisano, caratterizzato da rispetto reciproco e fair play, destinato a restare nella storia dello sport locale.