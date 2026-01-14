Riapertura delle tratte ferroviarie Bojano-Isernia-Napoli e Bojano-Isernia-Roma: aggiornati orari e corse tra Vairano, Isernia e Campobasso

Regione Molise e Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) si sono nuovamente incontrati questa mattina, mercoledÃ¬ 14 gennaio 2026, in vista della riapertura delle tratte ferroviarie Bojano-Isernia-Napoli e Bojano-Isernia-Roma e a seguito delle osservazioni dellâ€™utenza rispetto alle modifiche apportate e alle specifiche necessitÃ segnalate sulla tratta Vairano-Campobasso, con transito per Venafro e Isernia.

Come giÃ evidenziato nelle precedenti riunioni a Roma e nella sede di palazzo Vitale a Campobasso, la rimodulazione del servizio Ã¨ stata giÃ prevista e delineata. Tuttavia, oggi, a seguito dellâ€™immediato recepimento della problematica da parte della struttura Trasporti della Regione Molise, rappresentata dal Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Vincenzo Niro, e dalla dirigente del Servizio Dina Verrecchia, Ã¨ stata organizzata una riunione per verificare la disponibilitÃ di Trenitalia a riprogrammare alcune corse, scaturite dalle esigenze territoriali, nellâ€™ottica dellâ€™ottica della revisione in atto.

Trenitalia, presente allâ€™incontro con il Direttore Regionale Molise e Campania Luca ZuccalÃ , ha accolto le richieste dellâ€™utenza rimodulando lâ€™offerta tra Vairano e Campobasso nelle fasce orarie richieste dei viaggiatori.

Regione Molise e Trenitalia comunicano inoltre che le modifiche al sistema orario in vigore dal 20 gennaio sono state trasmesse alla piattaforma informatica e in queste ore saranno visibili al pubblico sul sito web di Trenitalia.