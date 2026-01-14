Il Molise tra i Comuni Plastic Free: Capracotta premiata insieme a Campobasso, Termoli e Petacciato

Il Molise entra a pieno titolo nella rete nazionale dei 'Comuni plastic free' con quattro amministrazioni, Campobasso, Termoli, Petacciato e Capracotta, che hanno ottenuto il riconoscimento per l'impegno dimostrato nella tutela dell'ambiente, nella riduzione della plastica monouso e nella promozione di buone pratiche condivise con la cittadinanza.

L'annuncio Ã¨ stato dato oggi a Montecitorio, durante una conferenza stampa.

Il progetto, giunto alla sua quinta edizione, ha premiato a livello nazionale 141 comuni, selezionati in base a 20 criteri di valutazione, tra cui regolamenti locali, ordinanze, campagne di sensibilizzazione, iniziative di pulizia ambientale e collaborazione con i referenti territoriali dell'associazione 'Plastic free onlus'.Il riconoscimento sarÃ conferito il prossimo 14 marzo a Roma, al Teatro Olimpico, nel corso dell'evento nazionale di premiazione che celebrerÃ l'impegno concreto delle amministrazioni locali nella tutela dell'ambiente e nella promozione di stili di vita sostenibili.