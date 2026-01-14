Agnone, via libera a 11 borse lavoro finanziate dalla Regione Molise



La Giunta comunale di Agnone ha approvato l’adesione all’intervento regionale “Borsa Lavoro/Work Experience”, promosso dalla Regione Molise nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), finalizzato al sostegno dell’occupazione e delle fasce più deboli.

Con deliberazione unanime, l’esecutivo comunale ha dato il via libera allo schema di convenzione con la Regione Molise, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo che consentirà l’attivazione di 11 borse lavoro presso il Comune di Agnone, in qualità di soggetto ospitante.

Il progetto è finanziato con risorse regionali per un importo complessivo di oltre 9 milioni di euro e mira a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disoccupate o in condizioni di fragilità sociale, attraverso esperienze formative e operative all’interno degli enti locali.

Il Comune di Agnone aveva presentato la propria manifestazione di interesse nel luglio 2025, risultando successivamente tra i Comuni molisani ammessi dalla Regione. A gennaio 2026 è arrivato l’invito ufficiale alla firma della convenzione, passaggio necessario per rendere operativo l’intervento.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, prevede inoltre il coinvolgimento degli uffici comunali amministrativo, finanziario e tecnico per tutti gli adempimenti necessari all’avvio delle attività. Con questo atto, l’Amministrazione comunale conferma l’attenzione verso le politiche attive del lavoro e il sostegno concreto ai cittadini in cerca di occupazione.