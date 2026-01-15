Partecipa a Alto Molise

Capracotta avrÃ  una nuova tabaccheria: via alle offerte per lâ€™assegnazione

AttualitÃ 
Il Comune di Capracotta si prepara ad accogliere una nuova tabaccheria, assegnata tramite trattativa privata al miglior offerente. Lâ€™iniziativa Ã¨ promossa dallâ€™Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e riguarda locali commerciali nelle vie centrali del paese, come Corso Santâ€™Antonio, Via Santa Maria Loreto, Piazza Stanislao Falconi e Via Nicola Falconi.

Lâ€™importo base per la concessione triennale Ã¨ fissato a 28.978 euro, da versare in unâ€™unica soluzione al momento del conferimento. I locali devono rispettare requisiti specifici, tra cui lâ€™idoneitÃ  igienico-strutturale, lâ€™accesso diretto alla strada e una distanza minima di 300 metri dalle rivendite giÃ  esistenti.

Possono partecipare solo persone fisiche non coinvolte in altre rivendite o attivitÃ  incompatibili, e ciascun candidato puÃ² presentare una sola offerta. Lâ€™offerta, accompagnata da un deposito cauzionale di 1.449 euro, deve pervenire entro le 12:00 del 28 gennaio 2026 alla sede ADM di Bari.

Lâ€™apertura delle buste avverrÃ  in seduta pubblica il 4 febbraio 2026. Chi sarÃ  aggiudicatario dovrÃ  successivamente dimostrare la disponibilitÃ  del locale e ottenere il certificato di idoneitÃ  professionale entro sei mesi, pena la decadenza.

Questa nuova iniziativa rappresenta unâ€™opportunitÃ  sia per gli aspiranti gestori sia per il paese, che potrÃ  beneficiare di un servizio utile e di nuova apertura commerciale nel centro storico.

