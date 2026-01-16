Meteo weekend: qualche pioggia e temperature sopra la media



Il fine settimana sarÃ caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili sullâ€™Italia, con prevalenza di nubi, qualche precipitazione e temperature generalmente superiori alla norma, soprattutto al Centro.

Sabato 17 gennaio il cielo si presenterÃ nuvoloso sulla maggior parte delle regioni. Le schiarite saranno piÃ¹ ampie in Sicilia e sulle regioni centrali. Al mattino sono previste precipitazioni diffuse su Piemonte e Valle dâ€™Aosta, con piogge piÃ¹ isolate anche sullâ€™estremo ovest di Liguria e Lombardia. Sulle Alpi occidentali la neve cadrÃ a quote medio-alte, oltre i 900-1200 metri. Rovesci sparsi interesseranno i settori ionici del Sud, con fenomeni isolati anche sullâ€™est della Sicilia e sulla Sardegna sud-orientale. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ovunque. I venti soffieranno da deboli a moderati di Scirocco sui mari, mentre la Tramontana sarÃ moderata lungo le coste liguri. Le temperature risulteranno per lo piÃ¹ sopra la media del periodo, in particolare al Centro Italia.

Domenica 18 gennaio Ã¨ atteso un rinforzo dellâ€™alta pressione sullâ€™Europa orientale, accompagnato da unâ€™intensificazione dei venti di Scirocco, soprattutto sul Mar Tirreno, sui bacini meridionali e attorno alle isole. Il clima resterÃ relativamente mite. La probabilitÃ di precipitazioni sarÃ maggiore sui settori ionici di Calabria e Sicilia, sulla Sardegna orientale e sul Piemonte, in particolare nel Cuneese, dove la neve potrÃ cadere oltre i 1000-1200 metri.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, allâ€™inizio della prossima settimana la bassa pressione presente sullâ€™Algeria tenderÃ ad approfondirsi ulteriormente, favorendo un nuovo rinforzo dello Scirocco, soprattutto sulle isole maggiori. Sono previste precipitazioni sulla Sardegna, in particolare sul versante orientale, possibili piogge sparse anche in Sicilia e fenomeni residui sulle Alpi occidentali. Le temperature sono attese in calo sui settori ionici e adriatici del Sud.