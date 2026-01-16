A Sanremo 2026 l’iniziativa “Casa Molise” promossa dall’Associazione Amici del Morrutto

In occasione del Festival della Canzone Italiana 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio a Sanremo, l’Associazione Culturale “Amici del Morrutto – PS Live Group” ha promosso l’iniziativa “Casa Molise a Sanremo”, un progetto dedicato alla promozione del territorio molisano.

L’iniziativa prevede la realizzazione di uno spazio dedicato nel centro di Sanremo, in Piazza Bresca, a pochi passi dal Teatro Ariston, una delle zone maggiormente frequentate durante i giorni del Festival. Lo spazio sarà destinato ad attività di carattere culturale, promozionale ed enogastronomico legate al Molise. Tra le attività in programma è prevista l’iniziativa “Regalati il Molise – Sanremo Edition”, che consentirà ogni giorno a un visitatore di vincere una vacanza in Molise. È inoltre prevista una sezione dedicata all’artigianato molisano, con la presentazione di prodotti locali reinterpretati in relazione al contesto del Festival, e uno spazio riservato a un tributo a Fred Bongusto, cantautore originario di Campobasso, attraverso contenuti dedicati alla sua figura e alla sua produzione musicale.

All’interno di “Casa Molise a Sanremo” sono previste anche degustazioni enogastronomiche quotidiane, con una selezione di eccellenze del territorio, tra cui vini, formaggi, salumi e altri prodotti tipici. Per la creazione di uno spazio promozionale dedicato a ciascun Comune è richiesto un contributo economico pari a 5.000 euro, destinato a coprire i costi di realizzazione dello spazio e delle attività previste. La manifestazione di interesse è rivolta anche alle aziende locali, che potranno contribuire alla realizzazione dell’iniziativa con un importo a propria discrezione, da corrispondere direttamente agli organizzatori.

Le aziende che aderiranno avranno la possibilità di essere rappresentate all’interno di “Casa Molise a Sanremo” attraverso l’inserimento di immagini e loghi aziendali, la distribuzione di materiale promozionale personalizzato, la presentazione dei propri prodotti anche tramite degustazioni e altre iniziative analoghe, oltre a una copertura mediatica dedicata tramite foto, contenuti e comunicazioni sui canali dell’organizzazione e sui media accreditati.

Le adesioni riferite al comune di Trivento dovranno essere comunicate entro mercoledì 22 gennaio inviando una mail all’indirizzo segreteria@comunetrivento.it, con oggetto “Manifestazione di interesse Casa Molise a Sanremo”. Nella comunicazione dovranno essere indicati l’entità del contributo economico che si intende erogare, l’eventuale disponibilità a presenziare con la propria azienda all’iniziativa – che sarà successivamente valutata dall’associazione promotrice – e un indirizzo mail e un numero di telefono per essere ricontattati.