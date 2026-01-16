Bangladesh: inaugurata la nuova scuola di Pattra, resa possibile grazie al sostegno della Caritas di Trivento

A Pattra, in Bangladesh, è stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova scuola destinata ai bambini del villaggio, completando così il progetto avviato alcuni mesi fa. La costruzione è stata possibile grazie al finanziamento della Caritas di Trivento e all’impegno costante di Padre Antonio Germano, missionario originario di Duronia, che da oltre 45 anni opera in Bangladesh.

Religioso della congregazione dei Saveriani, Padre Germano lavora principalmente con le comunità più povere e marginalizzate, promuovendo istruzione, inclusione e dignità. Grazie al sostegno dell’ente diocesano, guidato dal suo storico direttore don Alberto Conti, i bambini di Pattra possono ora accedere a un’educazione fondamentale per il loro futuro.

La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto tutta la comunità, con una grande festa che ha celebrato un traguardo importante per l’istruzione e lo sviluppo del villaggio.