Coppa Italia regionale: Domenica storica a Isernia, l'Olympia sfida Venafro, vieni a tifare!

Il comitato regionale Molise della FIGC ha ufficializzato la data e il luogo della tanto attesa finale di Coppa Italia regionale: Olympia Agnonese e Venafro si sfideranno domenica 1 febbraio allo stadio “Lancellotta” di Isernia.

Grande entusiasmo anima l’ambiente Agnonese, che si prepara a vivere un momento storico per la società. La squadra e la dirigenza stanno curando ogni dettaglio per arrivare alla sfida nella miglior forma possibile, determinati a conquistare il prestigioso trofeo.

La dirigenza dell’ASD Olympia lancia un appello a tutti gli sportivi, e non solo, affinché si rechino numerosi allo stadio per sostenere la squadra

La finale promette spettacolo, emozioni e tanto calcio di qualità: l’appuntamento è quindi fissato per tutti gli appassionati il 1 febbraio a Isernia, per sostenere l’ Olympia in questa storica occasione.