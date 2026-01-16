Riapre la stazione ferroviaria di Carpinone, Il Sindaco Colitti: “Un momento storico per tutta la comunità”

La storica stazione ferroviaria di Carpinone, da sempre uno dei più importanti snodi ferroviari della regione, è pronta a tornare in funzione. Lunedì 19 gennaio, alle 19 e 13 minuti il primo treno, dopo anni di chiusura per i lavori di elettrificazione della tratta, arriverà in paese. Un momento di grande importanza per tutti gli abitanti di Carpinone e per l'intero territorio circostante che, per più di un secolo, ha utilizzato questa stazione come crocevia per raggiungere le principali città del nord e del sud Italia, come Roma e Napoli, la costa molisana e l'Abruzzo. Finalmente, anche il treno storico che percorre la tratta Carpinone - Sulmona, potrà di nuovo transitare in paese.

L'emozione per questo momento tanto atteso ha innescato un tale entusiasmo da indurre l'amministrazione comunale a promuovere un momento di festa invitando la popolazione e le associazioni a salutare il "primo treno".

Lunedì 19 gennaio alle ore 19 e 13 minuti i cittadini, gli amministratori, la Nuova Pro Loco Carpinone, il Gruppo Folk "Ru Maccature", l' ASD Carpinone Calcio, la Fanfara degli Alpini di Sant'Agapito e il Parroco riserveranno al convoglio la meritata accoglienza. L'appuntamento è alle ore 18.30 presso il piazzale antistante la stazione. IL SINDACO Avv. Pasquale Colitti fai titolo