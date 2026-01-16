Sanità molisana, torna la Conferenza dei Sindaci: debito zero e fine del commissariamento al centro del confronto

La Conferenza dei Sindaci ASREM tornerà a riunirsi lunedì 19 gennaio, alle ore 17:00, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. A convocarla è stato il Presidente Daniele Saia, a seguito della riunione con i sindaci della provincia di Isernia, nel corso della quale erano emerse preoccupazioni relative al taglio dei servizi sanitari sul territorio. Sono quattro i punti all’ordine del giorno: l’azzeramento del debito sanitario, il superamento del commissariamento, proposte di modifica al D.M. 70 e soluzioni per attrarre personale medico sul territorio.

“Come già fatto in questi anni, continuiamo a muoverci uniti per raggiungere un obiettivo comune.La lotta per il diritto alla salute – ha commentato Saia – non deve conoscere colori politici. Abbiamo già dimostrato di essere in grado di agire compatti e proseguiremo il nostro lavoro per una giusta sanità che tuteli la dignità di ogni cittadino molisano”.

Oltre a tutti i sindaci, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza anche il Presidente Roberti, i vertici ASREM e i parlamentari molisani.