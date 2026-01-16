La tradizione rivive a Pescopennataro: Santâ€™Antonio Abate, il falÃ² che unisce la comunitÃ 

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio anche a Pescopennataro si rinnova lâ€™antico rito in onore di Santâ€™Antonio Abate, una delle celebrazioni piÃ¹ sentite della tradizione popolare. Protagonista indiscusso della festa Ã¨ il grande falÃ² allestito nella piazza principale, attorno al quale la comunitÃ si ritrova per condividere un momento di fede, convivialitÃ e identitÃ collettiva.

Il fuoco, simbolo di protezione e rinascita, brucia per tutta la notte alimentato da cataste di legna preparate nei giorni precedenti grazie al contributo di cittadini di ogni etÃ . La raccolta e il trasporto delle fascine rappresentano infatti un rito nel rito, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di collaborazione tra gli abitanti del paese.

La figura di Santâ€™Antonio Abate, asceta egiziano del III secolo dopo Cristo, Ã¨ legata alla tradizione popolare come difensore dellâ€™umanitÃ contro i demoni e le tentazioni dellâ€™inferno. Secondo la leggenda, il santo si sarebbe recato negli inferi con il suo bastone di ferula e il suo inseparabile maialino, riuscendo a sottrarre una scintilla di fuoco da donare agli uomini, fino ad allora costretti a vivere al gelo.

Nel pomeriggio della vigilia, i tronchi vengono disposti in posizione verticale al centro della piazza, a richiamare simbolicamente la ferula del santo, e arricchiti con frasche di alloro utilizzate per lâ€™accensione. Dopo la benedizione del sacerdote, il falÃ² viene acceso dando ufficialmente inizio alla festa.

Intorno alle fiamme, tra cibo e vino preparati per lâ€™occasione, la comunitÃ di Pescopennatarotrascorre la notte in un clima di condivisione e devozione, mantenendo viva una tradizione che da secoli rappresenta un legame profondo tra fede, cultura e territorio.