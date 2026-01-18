Medicina di famiglia, in Molise: dopo 20 anni arriva il nuovo accordo sulla sanitÃ  territoriale

Con la pubblicazione sul BURM del 16 gennaio 2026 del nuovo Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale la Regione Molise dimostra di puntare concretamente sulla sanitÃ territoriale. Un provvedimento che la categoria aspettava dal 2007 (19 anni, 2 generazioni di medici!) e che rappresenta il frutto di oltre un anno di lavoro portato avanti in Regione Molise, per il quale ringraziamo i Commissari Marco Bonamico ed Ulisse di Giacomo, la Struttura della Direzione Generale Salute guidata dalla Dr.ssa Lolita Gallo e la parte politica tutta che ha auspicato questo fondamentale passaggio contrattuale, a partire dal Presidente Francesco Roberti.

Con il nuovo accordo si avvia un percorso che, a partire dal prossimo mese di aprile, e nei mesi successivi, consentirÃ lâ€™attuazione del PNRR-Salute secondo i progetti regionali giÃ presentati e riconosciuti dallâ€™AGENAS e da vari contest nazionali, non ultimo il Forum Risk Management SanitÃ tenutosi recentemente ad Arezzo

. Questo accordo crea un nuovo modello organizzativo che sarÃ possibile apprezzare pienamente con il termine dei lavori nelle 13 Case di ComunitÃ (che dovranno essere pronte entro il mese di Giugno 2026) ma che, indipendentemente dalle strutture, per la prima volta coinvolgerÃ i Medici di Famiglia inserendoli in una nuova organizzazione standardizzata, mettendoli in rete attraverso un unico sistema informatico fornito dalla regione, e che connetterÃ gli studi medici con tutti i servizi dellâ€™ Azienda sanitaria regionale inserendo i pazienti in un unico cruscotto digitale in grado di garantire unâ€™assistenza continuativa e controllata.

Ma questo accordo rappresenta anche lâ€™ultima occasione per attrarre giovani medici in regione e superare una fase di crisi di organico che ci aspettiamo colpirÃ soprattutto i comuni delle aree 2 interne della regione: infatti la graduatoria unica regionale per la Medicina Generale per lâ€™anno 2026 conta solo 147 medici (nel 2016 erano oltre 580!), di cui 140 giÃ in servizio. A fronte di oltre 30 pensionamenti previsti nellâ€™anno 2026, abbiamo de facto una riserva praticamente giÃ esaurita: soltanto con le nuove modalitÃ organizzative delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali dei Medici di Famiglia), nuovi incentivi, le nuove tecnologie e soprattutto una forte collaborazione con le Farmacie dei Servizi sarÃ possibile erogare una assistenza capillare ed efficiente sul territorio; in tale direzione, presto firmeremo un protocollo di collaborazione con i rappresentanti di Federfarma, che ci hanno sostenuto anche in questa riforma contrattuale.

Plaudiamo alla riorganizzazione della ContinuitÃ Assistenziale (ex-Guardia Medica), che viene ricostruita e riorganizzata secondo un nuovo modello di rete ridotto per numero di sedi ma potenziato per presenza H24 di medici e di Infermieri di ComunitÃ , in grado di utilizzare al meglio i pochi medici disponibili ridistribuendoli in rapporto ai bacini di utenza, e che garantirÃ lâ€™accessibilitÃ a tutta la popolazione regionale nei tempi previsti dalla normativa nazionale.

In tal modo sono state recepite anche le indicazioni pervenute da parte della Conferenza dei Sindaci che aveva manifestato perplessitÃ rispetto alla copertura del servizio in aree troppo distanti dalle Case di ComunitÃ .

Infine, questo accordo porta finalmente un adeguamento economico a 2 settori in fase critica come la medicina penitenziaria ed i medici del 118; servizi strategici, che meritano la massima valorizzazione e che tornano anchâ€™essi ad essere competitivi rispetto alle regioni limitrofe. Siamo pronti a lavorare con lâ€™ASReM per la fase attuativa, e ringraziamo per la proficua collaborazione il Direttore Generale Di Santo che ha giÃ dimostrato grande sensibilitÃ per la Medicina Generale, ed il cui contributo sarÃ determinante per la realizzazione della riforma. In tal senso la FIMMG Molise accoglie con favore e sostiene con forza la scelta del Dott. Giovanni Giorgetta nella Direzione Sanitaria dellâ€™Azienda, in quanto la sua esperienza come Direttore di Distretto costituisce una garanzia di competenza di alto livello nelle dinamiche della sanitÃ territoriale, un valore aggiunto significativo in una fase in cui lâ€™assistenza sanitaria verrÃ trasformata dal modello ospedalocentrico ad un modello di prossimitÃ territoriale delle cure primarie come previsto dal DM n.77/2022 e dalla Missione 6 del PNRR, sistema maggiormente moderno ed appropriato, in linea con i Servizi Sanitari Moderni.

Campobasso, 17 gennaio 2026

La Segreteria Generale FIMMG Molise Dott. Cesare Mariotti Dott. Giovanni Catena