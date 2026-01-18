Sci alpino gratuito a Roccaraso: Comune di Pescopennataro e Sci Club al fianco dei bambini molisani

PESCOPENNATARO – Lo Sci Club “G.S.E. Murichio” di Pescopennataro, in collaborazione con il Comune altomolisano e con la FISI regionale, ha organizzato un corso gratuito di sci alpino rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni. Un’iniziativa di grande valore sociale e sportivo che punta a promuovere l’educazione motoria e l’avvicinamento agli sport invernali fin dalla tenera età.

Il progetto prevede dieci lezioni di sci che si svolgono sulle piste di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, dove i piccoli partecipanti vengono seguiti da maestri qualificati in un contesto organizzato e sicuro. L’iniziativa – come spiega il presidente dello storico Sci Club Simonluca Sciulli– è stata resa possibile grazie a fondi recuperati dall’amministrazione comunale e destinati alle attività dedicate ai più piccoli, rappresentando un investimento concreto nello sport e nella crescita dei bambini.

Alle lezioni partecipano numerosi bambini provenienti da tutto l’Alto Molise e non solo. L’adesione delle famiglie è in costante crescita: sono infatti tante le famiglie di diversi paesi molisani, da Agnone fino a Bojano, che stanno scegliendo di far partecipare i propri figli a questa esperienza formativa e sportiva.

Proprio l’ampia partecipazione evidenzia una nuova esigenza organizzativa: sarebbe fondamentale poter disporre di un mezzo di trasporto con partenza da Pescopennataro per accompagnare i bambini fino a Roccaraso, dove i maestri di sci li attendono per le lezioni. Un servizio di trasporto dedicato consentirebbe di agevolare le famiglie, garantire maggiore sicurezza negli spostamenti e ampliare ulteriormente la partecipazione all’iniziativa.

Un progetto che unisce sport, territorio e comunità, e che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni sportive, istituzioni e famiglie, con l’obiettivo comune di offrire ai più piccoli opportunità educative di qualità e momenti di crescita sana all’aria aperta.