Tiro con l’arco, Gara Interregionale di Barletta: successi per la Polisportiva Pegasus di Trivento

Ottimi risultati per la ASD Polisportiva Pegasus di Trivento alla Gara Interregionale di tiro con l’arco svoltasi ieri, 18 gennaio, a Barletta. La società molisana ha saputo farsi valere in diverse categorie, portando a casa medaglie e confermando la qualità del lavoro tecnico e atletico portato avanti da anni.



La Pegasus continua a rappresentare un punto di riferimento per il tiro con l’arco sul territorio, nonostante le difficoltà legate al reperimento di nuovi iscritti a Trivento, cittadina che nel 1985 ha dato origine e identità alla società. A Barletta, però, la squadra ha potuto contare anche sul supporto di alcuni atleti vastesi, una collaborazione che si è rivelata determinante per garantire una presenza competitiva e risultati di alto livello.

Tra le prestazioni più brillanti spicca l’oro conquistato da Deborah Griguoli nell’arco olimpico junior femminile, seguita dal primo posto di Domenico Del Castello nell’arco compound senior maschile. Nella stessa categoria è arrivato anche l’argento di Benedetto Parisi, mentre Irene Scampoli ha ottenuto il secondo posto nell’arco nudo senior femminile. Completa il medagliere il bronzo di Peppino De Innocentis nell’arco nudo master maschile.

Soddisfatto il tecnico Pierluigi Fierro, che sottolinea il valore del percorso intrapreso: «Stiamo iniziando a farci notare anche in ambito interregionale, grazie all’impegno dei nostri atleti e alla collaborazione del gruppo di Vasto. A Trivento fatichiamo ancora a trovare nuovi iscritti, ma la nostra esperienza e i risultati ottenuti ci spingono a crescere sempre di più».

Un percorso di crescita che ha già ricevuto importanti riconoscimenti, come la Stella d’argento al Merito Sportivo del CONI, assegnata alla società nel 2022. La società triventina prosegue oggi la sua attività tra Molise e Abruzzo, con corsi a Vasto e Castiglione Messer Marino, e punta con ambizione alle qualifiche dei prossimi Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco, in programma a Roma dal 26 febbraio.