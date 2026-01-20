I Pooh celebrano con un tour i 60 anni di carriera: il 23 luglio in concerto a Campobasso

Sessantâ€™anni di musica, successi ed emozioni senza tempo. I Pooh tornano sul palco per celebrare un traguardo storico che li conferma tra le band piÃ¹ longeve e amate della musica italiana. Questâ€™anno il gruppo festeggerÃ lâ€™anniversario con un tour speciale che attraverserÃ le principali cittÃ della Penisola.

La tappa molisana Ã¨ in programma mercoledÃ¬ 23 luglio a Campobasso, presso lâ€™area eventi di Selvapiana, e si inserisce tra gli appuntamenti di maggiore richiamo dellâ€™estate musicale regionale. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14 di domani, 21 gennaio.

Dopo le quattro date previste a maggio allâ€™Arena di Verona e le tappe nei palasport in autunno, la band ha annunciato anche gli appuntamenti estivi, tra cui quello nel capoluogo molisano. Sul palco saliranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, protagonisti di uno spettacolo pensato per raccontare una storia fatta non solo di musica, ma anche di amicizia, passione ed evoluzione artistica.

Nati nel 1966 da unâ€™idea di Valerio Negrini, i Pooh hanno attraversato la storia della musica italiana vendendo oltre 100 milioni di dischi e collezionando un numero impressionante di premi e riconoscimenti. Nel corso della loro lunga attivitÃ si sono distinti per lo spirito pionieristico che li ha portati a innovare i concerti dal vivo, affrontare temi profondi nei testi e sperimentare lâ€™uso della tecnologia e della multimedialitÃ .