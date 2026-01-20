Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Isernia: Ruba portafogli ad una signora. Fermato dalla polizia un minore

AttualitÃ 
Condividi su:

 

Le Volanti della Questura di Isernia, quotidianamente impegnate nelle attivitÃ  di prevenzione e contrasto dei reati, sono intervenute prontamente a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 113 per un furto con destrezza avvenuto all'interno di un esercizio commerciale. Il minore extracomunitario di 17 anni, dopo aver asportato un portafogli dalla borsa della vittima e allontanatosi verso il centro cittÃ , Ã¨ stato rintracciato, bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. La refurtiva, interamente recuperata, Ã¨ stata restituita alla denunciante.

#essercisempre

Condividi su:

Seguici su Facebook