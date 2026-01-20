Ad Agnone formazione gratuita su digitale e intelligenza artificiale

Il 25 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 20:00, tutti sono invitati a partecipare allâ€™evento di presentazione del progetto Molidig â€“ Molise Digitale nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco del Comune di Agnone (IS).

Promuovere l'alfabetizzazione digitale e l'uso consapevole delle tecnologie connesse al web e all'intelligenza artificiale. Ãˆ lâ€™obiettivo del progetto "Molidig â€“ Molise Digitale", che sarÃ presentato ufficialmente a tutte le persone interessate domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco del Comune di Agnone. Lâ€™iniziativa, finanziata dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale nell'ambito dell'avviso "Dritti al Punto", Ã¨ rivolta, in particolare, ad aziende, professionisti, lavoratori del settore pubblico e privato e persone non occupate del territorio di etÃ inferiore a 65 anni.

L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto e partecipazione attiva per la comunitÃ locale. I partecipanti avranno l'opportunitÃ di interagire mediante uno strumento innovativo, giÃ protagonista di workshop premiati nel 2024 e nel 2025 dallo European Inventor Network dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO), attraverso il quale potranno esprimere proposte e manifestare i fabbisogni del territorio. L'obiettivo principale dell'incontro Ã¨ duplice: da un lato introdurre i cittadini all'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, dall'altro rilevare le reali esigenze del territorio per calibrare al meglio le successive attivitÃ formative.

A partire dal mese di febbraio 2026, infatti, prenderanno il via percorsi di formazione completamente gratuiti che accompagneranno i partecipanti in un percorso di crescita digitale completo e articolato. Gli incontri spazieranno dall'alfabetizzazione digitale di base fino all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, passando attraverso l'uso etico e consapevole delle tecnologie ICT e le fondamentali tematiche di sicurezza informatica. Particolare attenzione sarÃ dedicata al potenziamento delle competenze professionali, con moduli specifici sulla dematerializzazione dei processi, la creazione di contenuti digitali, il project management e le tecniche di recruitment. Non mancheranno approfondimenti dedicati alla comunicazione digitale e alle soluzioni innovative per il business, strumenti sempre piÃ¹ indispensabili per competere nel mercato attuale.

Il progetto "Molidig â€“ Molise Digitale" si configura come un'opportunitÃ strategica per il rilancio delle competenze digitali nel territorio di Agnone e dellâ€™Alto Molise, in linea con le prioritÃ nazionali ed europee in materia di innovazione e inclusione digitale.

L'amministrazione comunale invita pertanto tutti gli interessati a partecipare numerosi all'evento di presentazione del 25 gennaio, per costruire insieme un percorso di crescita digitale condiviso e rispondente ai bisogni reali della comunitÃ .

Un Progetto selezionato e sostenuto dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

Per informazioni:

Segretario Generale - Dott.ssa Maria Teresa Miraldi

Tel. 0865 723205