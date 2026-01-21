Agnone in vetrina alla “Second Home Expo 2026” di Utrecht: cercasi case da proporre ai compratori europei

Il Comune di Agnone si prepara a f”,are il suo debutto in Europa: la Regione Molise, tramite l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, parteciperà per la prima volta alla “Second Home International Expo 2026 "la fiera internazionale dedicata al mercato delle seconde case, che si terrà a Utrecht, nei Paesi Bassi, dal 27 al 29 marzo 2026.

L’evento attira ogni anno decine di migliaia di acquirenti stranieri interessati all’acquisto di seconde case, soprattutto nei piccoli borghi, apprezzati per tranquillità, qualità della vita e stile di vita sostenibile. Per questo motivo, la Regione Molise ha invitato i Comuni a raccogliere le manifestazioni di interesse dei proprietari di seconde case disponibili alla vendita, al fine di presentare un’offerta immobiliare rappresentativa del territorio.

Possono partecipare persone fisiche proprietarie o comproprietarie di immobili ad uso abitativo situati ad Agnone, liberi o comunque disponibili alla vendita, anche se da ristrutturare. La manifestazione di interesse ha scopo esclusivamente conoscitivo e non vincolante, e non comporta alcun impegno legale o contrattuale né per i cittadini né per il Comune o la Regione.

Chi fosse interessato dovrà presentare la propria adesione entro il 14 febbraio 2026, tramite:

PEC: comune.agnone@legalmail.it

https://www.comune.agnone.is.it/novita/avvisi/novita_154.html

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune

La domanda va compilata utilizzando l’apposito modulo (Allegato A), corredato da:

Scheda dell’immobile (Allegato B)

Visura catastale

Fotografie dettagliate

Eventuali elaborati tecnici disponibili

Le manifestazioni raccolte saranno poi trasmesse alla Regione Molise, che valuterà gli immobili da proporre alla fiera. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per promuovere il patrimonio immobiliare locale, attrarre nuovi investitori e turisti e valorizzare i borghi molisani a livello internazionale.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda, gli uffici comunali restano a disposizione.

Agnone, 21 gennaio 2026