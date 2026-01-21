Onelia Tracchia festeggia 104 anni. Vasto si conferma città con una straordinaria concentrazione di centenari

Oggi la nostra comunità festeggia un traguardo straordinario: i 104 anni della cara concittadina, Onelia Tracchia vedova Giardino esempio di forza, lucidità e amore per la vita.

Circondata dall’affetto dei sei figli, generi e nipoti rappresenta una testimonianza preziosa dei valori della famiglia e della dedizione. La sua quotidianità è semplice, fatta di buona cucina, con una particolare predilezione per la ricotta, niente alcol, tanta lettura e una mente ancora vivace. Colpisce e ammira la sua autonomia e la straordinaria capacità di leggere senza bisogno di occhiali.

Il sindaco Francesco Menna, insieme all’assessore Anna Bosco, ha consegnato alla nonnina una targa e un omaggio floreale a nome dell’Amministrazione comunale.

In questo giorno straordinario anche la sorella di Onelia, che vive in Australia, festeggia il compleanno e compie 102 anni. Due sorelle, due vite lontane migliaia di chilometri, eppure unite dallo stesso giorno, dallo stesso sorriso che attraversa il tempo.

«Il numero significativo di centenari presenti nella nostra città rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la comunità vastese. I nostri centenari sono una memoria vivente della storia di Vasto e un esempio di valori, resilienza e saggezza per le giovani generazioni. Come amministrazione continueremo a impegnarci affinché Vasto resti una città accogliente, solidale e capace di garantire benessere e servizi a tutte le età. A nome mio personale e dell’intera cittadinanza, porgo i più sinceri auguri di buon compleanno, con l’auspicio di continuare a celebrare insieme ancora tanti momenti di serenità e sorrisi».