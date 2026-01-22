Slitta al 12 marzo l’udienza preliminare per Roberti indagato per corruzione

CAMPOBASSO. A causa di difetti di notifica degli atti, e per l’assenza per impedimento di uno degli avvocati, è stata rinviata al prossimo 12 marzo l’udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente della Regione Molise Francesco Roberti, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della DDA.

Quella del 12 marzo è la prima data del calendario delle udienze fissate dalla Gup Silvia Lubrano. Le altre sono il 21 maggio e il 9 luglio. Questa mattina alle 10, nel Tribunale di Campobasso, l’udienza è stata aperta e chiusa in meno di un’ora, prima ancora dell’avvio formale del procedimento.

I fatti riguardano vicende legate allo smaltimento di rifiuti, nel periodo che va dal 2020 al 2023. Il governatore – sindaco di Termoli all’epoca dei fatti – è coinvolto nell’inchiesta insieme ad altre 43 persone. Nell’indagine, a vario titolo, sono contestati anche reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga e smaltimento illecito di rifiuti agli altri imputati.

“Il giudice – hanno spiegato il legali del presidente Mariano Prencipe e Giuseppe Stellato – conformemente alla riforma Cartabia ha stabilito un calendario. L’ultima udienza è prevista a luglio e in quella sede si deciderà. Nel frattempo saranno fissate udienze relative ad altre questioni, di carattere preliminare”.

In merito alla linea difensiva i legali hanno affermato di avere “ragioni sia in punto di merito, sia in punto di diritto sostanziose. Le esporremo – hanno detto – poi sarà il giudice a decidere”.

Per gli avvocati il processo presenta profili rilevanti "sui quali – hanno commentato – ci dovremo necessariamente fermare, sia in via preliminare, sia nelle questioni di merito. Sarà un processo interessante" Fonte: https://www.isnews.it/2026/01/22/roberti-indagato-per-corruzione-udienza-preliminare-rinviata-al-12-marzo-video/