Di Lucente: “Dopo quattro anni può partire la riconversione dello stabilimento Unilever”



Via libera alla riconversione dello stabilimento Unilever di Pozzilli, destinato a diventare un impianto per la produzione di materie plastiche riciclate da imballaggi post-consumo. L’assessore regionale Andrea Di Lucente parla di un risultato concreto frutto di un lungo lavoro istituzionale che coinvolge Governo, Invitalia, azienda e sindacati. Il progetto riguarda circa 58 lavoratori e apre una nuova fase industriale per il sito e per l’intero territorio.

“Dopo 4 anni finalmente può partire la riconversione dello stabilimento Unilever. Non è un annuncio né una narrazione costruita a tavolino. È il punto di arrivo di un lavoro lungo, complesso, spesso faticoso, portato avanti con serietà e senso di responsabilità da tutti gli attori coinvolti: istituzioni, Governo, Invitalia, sindacati, azienda e territorio. Qui non ci sono miracoli da raccontare, ma atti amministrativi sbloccati, risorse rese disponibili e condizioni finalmente chiare per andare avanti. In questi anni qualcuno ha preferito inseguire titoli, proclami o verità urlate, più utili ad alimentare tensioni che a rafforzare i tavoli di confronto. Altri, invece, hanno scelto la strada meno visibile ma più efficace: quella del lavoro concreto, della pazienza e del rispetto per chi da quattro anni aspetta risposte. Oggi parlano i fatti: le azioni concrete valgono più di qualsiasi slogan. Ora si guarda avanti, con responsabilità e fiducia. La riconversione può partire e con essa una nuova fase per questo stabilimento e per tutto il territorio.”