Trivento, una giornata educativa con l’unità cinofila al Centro “Giovani Dentro”

Una mattinata all’insegna della conoscenza, della prevenzione e della socializzazione si è svolta presso il Centro Aggregativo “Giovani Dentro” di Trivento, gestito dalla Cooperativa Sirio in collaborazione con il Comune. Il centro offre attività gratuite principalmente dedicate alla terza età, con percorsi di prevenzione, cura e benessere, oltre a servizi socio-sanitari rivolti anche ad altre fasce di popolazione. Tra le proposte del centro ci sono laboratori, appuntamenti ricreativi e culturali, che si svolgono tre giorni a settimana, mentre gli altri servizi sono fruibili tutti i giorni.

Nel corso dell’iniziativa, il centro ha ospitato un incontro speciale con Elody, cagnolina di 4 anni e mezzo addestrata per la ricerca di persone disperse, accompagnata dal suo conduttore Armando Rucci, vastese e istruttore cinofilo di rilevanza nazionale nel settore della protezione civile. L’incontro ha permesso ai presenti di conoscere da vicino il lavoro delle unità cinofile e il rapporto speciale che lega il cane al conduttore, fondato su fiducia, disciplina e rispetto reciproco.

Rucci ha illustrato le fasi dell’addestramento di un cane da soccorso, spiegando come Elody – incrocio tra Labrador e Spinone italiano – abbia iniziato il suo percorso già a tre mesi di età. Il lungo percorso di addestramento, della durata di circa due anni, combina gioco, motivazione e sviluppo delle capacità naturali dell’animale, preparando i cani a intervenire in scenari complessi, dalle ricerche in superficie alle operazioni su macerie. Nell’anno appena trascorso, Elody ha contribuito al ritrovamento di persone disperse, confermando l’importanza di questo tipo di attività per la sicurezza e la protezione della comunità.

All’incontro hanno partecipato le figure professionali del centro: la dott.ssa Rosalba Griguoli, assistente sociale del progetto; Benedetta Ricci, coach di crescita personale; e la dott.ssa Simona Palladino, infermiera. Presenti anche la dott.ssa Michela Cirella, Direttore Esecutivo del contratto del progetto “Giovani Dentro”, e Mario Di Laudo, studente di Scienze della Comunicazione e volontario, che ha co-organizzato l’iniziativa e curato la documentazione fotografica. La giornata si è conclusa in un clima di convivialità con un buffet offerto dagli anziani del centro, composto da dolci tradizionali di Carnevale, confermando lo spirito di condivisione e partecipazione che caratterizza le attività del centro.