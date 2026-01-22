"Idee in movimento": al via la tre giorni della Lega in Abruzzo. Patriciello: “Pronti a crescere ancora”

STRASBURGO 22 GENNAIO 2026 – “Troppo spesso la politica si riduce a sterili polemiche e inutili dibattiti che al comune cittadino interessano poco o niente. Io credo invece che sia molto più importante parlare di idee concrete su come far funzionare al meglio i nostri Comuni e i nostri territori. Insomma: su come migliorare con i fatti – e non soltanto a parole – la vita dei cittadini. È questo il senso di questa tre giorni organizzata qui in Abruzzo”.

Queste le parole di Aldo Patriciello, parlamentare europeo della Lega, alla vigilia di “Idee in Movimento”, iniziativa promossa e sponsorizzata dal partito guidato Matteo Salvini, in programma dal 23 al 25 gennaio tra Roccaraso e Rivisondoli. La tre giorni abruzzese – riservata esclusivamente ad amministratori e tesserati della Lega - prevede una serie di incontri e dibattiti sui principali temi dell’attualità politica ed economica, a cui parteciperanno, oltre all’eurodeputato molisano e al leader Matteo Salvini, tutti i Ministri leghisti e moltissimi tra amministratori e big del centrodestra italiano.

“Sarà l’occasione per discutere tra tutti coloro che amministrano e gestiscono un territorio – ha spiegato Patriciello. Per fare il punto della situazione sulle cose fatte e su quelle ancora da fare. Per parlare di Europa, dell’accordo del Mercosur, di ciò che sta facendo Trump, dei tanti, troppi silenzi rispetto all’enorme tragedia che sta avvenendo in Iran. Ma soprattutto – ha aggiunto l’eurodeputato molisano - è un evento che punta a valorizzare ancora di più il ruolo del nostro Mezzogiorno, con buona pace di chi ancora si ostina a dipingere la Lega come un partito a trazione nordista. È vero invece il contrario: mai come in questi anni il sud ha ricevuto le attenzioni e i finanziamenti per realizzare infrastrutture che aspettavano di essere fatte da decenni”.