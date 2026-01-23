Cane preso a bastonate a Campobasso: il giudice ferma lâ€™archiviazione e impone il processo

"Il rinvio a giudizio di un uomo accusato di aver preso a bastonate la sua cagnolina di quattordici anni Ã¨ in sÃ© una buona notizia. Lo Ã¨ ancor di piÃ¹ perchÃ© il giudice del Tribunale ha accolto integralmente l'opposizione presentata dai legali della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente alla richiesta di archiviazione formulata dal pm: non solo viene riconosciuta la gravitÃ del reato contestato, ma si ascolta con attenzione la posizione di un'associazione animalista. Una decisione in linea con la maggiore sensibilitÃ da parte delle istituzioni e della societÃ civile nei confronti dei reati contro gli animali, dopo l'approvazione della Legge Brambilla, in vigore dal primo luglio scorso. Ora chiediamo si proceda speditamente con il processo in modo da arrivare al piÃ¹ presto a una condanna se, come risulta, ne ricorrono i presupposti".

A dirlo l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leidaa e dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, commentando la notizia dell'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per maltrattamento di una anziana femmina di lagotto, avvenuto nel 2023.