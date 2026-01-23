12mila euro per le biblioteche di Agnone, libri in arrivo dalle librerie del territorio e nazionali

Il Comune di Agnone ha ottenuto un contributo di 15.836,98 euro dal Ministero della Cultura per il potenziamento del patrimonio librario delle Biblioteche Riunite Comunale e “B. Labanca”. La prima tranche, pari a 12.286,99 euro, sarà destinata all’acquisto immediato di libri e guide locali, mentre il saldo di 3.549,99 euro è previsto per il 2026.

L’iniziativa rientra nel Fondo per l’editoria libraria, istituito dal Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 e disciplinato dal DM 272/2025, volto a sostenere la filiera editoriale e promuovere la lettura sul territorio. I fondi devono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, con particolare attenzione a quelli di autori locali e pubblicati da piccole e medie case editrici.

L’acquisto dei libri avverrà tramite affidamento diretto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, presso sette librerie selezionate tra fornitori locali e nazionali, a cui è affidata la vendita dei volumi:

Libreria Enzo della Corte di Rita Di Lorenzo – Isernia

Librerie GIUNTI s.r.l. – Isernia/Milano

Mondadori Libri SPA – Milano

Libreria LA SCOLASTICA di DALLA TORRE Valeria e C. s.a.s. – Campobasso

Libreria MOLISE SCUOLA del Dott. Paolo Spina – Campobasso

Libreria il bosco delle storie – Castel di Sangro (AQ)

Libreria Risguardi Società Cooperativa – Campobasso

Tra i titoli acquistati figurano anche guide culturali su Agnone e la sua storia locale.

L’operazione, approvata dal Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Marcovecchio, garantirà maggiore disponibilità di volumi per cittadini e studenti, rafforzando così l’offerta culturale e didattica delle biblioteche cittadine. I pagamenti saranno tracciati secondo le norme vigenti per garantire trasparenza e correttezza amministrativa.

Con questo intervento, il Comune di Agnone conferma l’attenzione alle politiche culturali e al sostegno della lettura, contribuendo alla crescita culturale della comunità locale e alla valorizzazione dell’editoria di prossimità.