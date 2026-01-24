I Carabinieri della Tutela Forestale e dei Parchi e la SASI a tutela delle risorse idriche

Nellâ€™ambito di verifiche sui manufatti ricadenti allâ€™interno delle aree tratturali, militari del Nucleo CC Forestale di Vasto hanno condotto una attenta attivitÃ di indagine sulle opere elettriche ed idriche serventi alcune attivitÃ ricettive presenti lungo il demanio armentizio.
In particolare, con il supporto di personale della SASI spa sono stati installati contatori "test" a monte dell'allaccio alla rete pubblica, per accertare eventuali derivazioni abusive da parte di manufatti turistico ricettivi realizzati in aree prossime al Regio Tratturo Lâ€™Aquila-Foggia.
Allâ€™esito delle risultanze investigative sono state individuate ben 35 strutture abusivamente collegate alla rete idrica pubblica e, congiuntamente a personale tecnico di SASI spa, si Ã¨ proceduto alla chiusura dei tubi di mandata di tutte le strutture con allaccio abusivo.
Grazie ad una certosina attivitÃ di indagine, i militari sono riusciti a ricostruire le modalitÃ con cui i gestori dellâ€™area garantivano lâ€™utilizzo del servizio idrico, richiedendo addirittura un canone non dovuto agli ignari turisti che andava a massimizzare lâ€™illecito profitto.
In considerazione di quanto emerso, due persone dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e truffa aggravata nei confronti di un Ente Pubblico.
Questi episodi accendono i riflettori su un fenomeno tanto silenzioso quanto dannoso: il furto di acqua pubblica rappresenta una condotta da stigmatizzare fermamente.
In unâ€™area giÃ fortemente soggetta a carenza idrica, si privano i cittadini onesti dellâ€™acqua a cui hanno pieno diritto, peggiorando una situazione giÃ estremamente critica.