Molise: Day e Week Surgery al Veneziale di Isernia (4 posti) e ad Agnone (2 posti) per rafforzare lâ€™offerta chirurgica

I commissari alla sanitÃ del Molise, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, con proprio decreto hanno istituito presso l'ospedale Veneziale di Isernia la struttura semplice dipartimentale di Day e Week surgery incardinata nel dipartimento strutturale chirurgico.

Nel provvedimento Ã¨ prevista un'articolazione Hub e Spoke.

L'ospedale di Isernia, struttura Hub, avrÃ una dotazione di 4 posti letto, i centri Spoke sono stati individuati negli ospedali di comunitÃ di Larino e Venafro, mentre per l'ospedale di zona disagiata di Agnone Ã¨ prevista una dotazione di 2 posti letto.

Il provvedimento Ã¨ stato adottato a seguito dell'analisi del contesto regionale "che ha evidenziato una significativa mobilitÃ passiva per casistiche chirurgiche a bassa-media intensitÃ , anche in ragione della non piena articolazione territoriale dell'offerta, della disomogenea integrazione ospedale-territorio e della mancanza di una specifica struttura dedicata".

Inoltre, Ã¨ finalizzato "ad incrementare l'offerta, ridurre i tempi di attesa, contrastare la mobilitÃ passiva, promuovere la presa in carico multidisciplinare".