Chiusa temporaneamente la SP 212 (ex SS 86 Istonia)

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, informa della chiusura temporanea della SP 212 (ex SS 86 Istonia) al km 74 a causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata. L’interdizione al traffico veicolare si è resa necessaria per l’effettuazione di ispezioni lungo il sedime stradale. Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Chieti,

Anche il comune di Castiglione MM informa i cittadini:

"Avviso alla cittadinanza

La viabilità è temporaneamente interrotta a causa della caduta di materiale e alberature sulla carreggiata, che rende il transito non sicuro.

Sono già in corso le verifiche e gli interventi necessari. La viabilità verrà ripristinata il prima possibile, non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.