Olympia batte il S. Pietro in Valle 3-1: rimonta granata e terzo posto in classifica

Continua la serie positiva dei giovani leoni dellâ€™Olympia di mister Farrocco. Sul campo del S. Pietro in Valle, la squadra granata ha conquistato una vittoria importante, ribaltando il risultato e imponendosi per 3-1.

Il primo tempo Ã¨ stato complicato: il forte vento e il campo difficile hanno messo in difficoltÃ i ragazzi dell'Olympia abituati al sintetico e a un gioco piÃ¹ tecnico. La squadra padrona di casa ha saputo sfruttare le condizioni, segnando un eurogol che ha chiuso la prima frazione in vantaggio 1-0.

Nel secondo tempo, lâ€™Olympia ha cambiato marcia. Con il vento a favore, i ragazzi granata hanno preso il controllo del gioco, segnando tre gol in breve tempo. La squadra del San Pietro ha subito un calo fisico e non ha piÃ¹ impensierito il portiere dellâ€™Olympia.

I marcatori granata:

Ibra, primo gol della rimonta

Bainotto, nuovo acquisto, secondo gol

Cardoso, autore del terzo gol, che porta a 19 il totale stagionale

Con questa vittoria, lâ€™Olympia sale al terzo posto in classifica, superando il S. Leucio Isernia, a solo un punto dalla seconda posizione, occupata dal Matese, e a otto punti dalla capolista Venafro.

La societÃ guarda giÃ alla finale di Coppa Italia di domenica sul campo neutro di Isernia. Tutta la comunitÃ sportiva Ã¨ invitata a sostenere la squadra in questo evento storico. I ragazzi della scuola calcio dellâ€™Olympia seguiranno i giocatori, accompagnati da due scuolabus messi a disposizione dal Comune e vestiti con i colori granata.

Lâ€™Olympia continua cosÃ¬ il suo cammino verso traguardi importanti, con entusiasmo e determinazione, pronta a scrivere nuove pagine nella sua storia sportiva.