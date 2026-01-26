Campomarino, incendio in un’abitazione

A Campomarino, nella mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta intorno alle 11:20 per un incendio in un’abitazione al piano terra, utilizzando un’autopompaserbatoio e un modulo antincendio.

Il proprietario dell’appartamento è riuscito ad abbandonare subito l’abitazione. I Vigili del Fuoco, operando con dispositivi di protezione delle vie respiratorie e un naspo ad alta pressione, hanno provveduto a spegnere l’incendio che aveva già coinvolto buona parte dei locali.

Presente anche il personale del 118, che ha monitorato le condizioni fisiche del proprietario, apparso subito fuori pericolo. I locali sono stati interdetti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale e il Sindaco.