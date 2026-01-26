Accordo per la protezione delle tartarughe marine, Cianci: â€œUn passo concreto per lâ€™ambiente

Oggi, 26 gennaio 2026, il Comune di Vasto, lâ€™Ufficio circondariale marittimo di Vasto, la Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti e il Centro studi cetacei hanno sottoscritto un accordo operativo per la stabilizzazione sanitaria e il trasporto delle tartarughe marine Caretta caretta in caso di cattura accidentale durante le attivitÃ di pesca. Il protocollo disciplina le procedure di intervento a seguito di segnalazione alla Guardia costiera da parte degli utenti del mare. Il personale veterinario della Asl 2 provvederÃ alla valutazione clinica, alla stabilizzazione degli esemplari e, se trasportabili, al trasferimento presso il Centro recupero tartarughe marine di Pescara, gestito dal Centro studi cetacei e autorizzato dal Ministero dellâ€™Ambiente e della Sicurezza energetica. Il protocollo Ã¨ stato sottoscritto, in Comune, dal sindaco di Vasto Francesco Menna; dal tenente di vascello Rossella Dâ€™Ettorre, per lâ€™Ufficio circondariale marittimo di Vasto; dal dottor Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento di prevenzione dellâ€™Asl 2 e dal dottor Vincenzo Olivieri, presidente Centro studi cetacei. Presenti gli assessori Paola Cianci (Benessere degli animali) e Gabriele Barisano (Ambiente).

Â«Lâ€™accordo â€“ hanno spiegato con soddisfazione il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore Gabriele Barisano - rafforza una rete operativa essenziale per la tutela della biodiversitÃ marina e garantisce interventi coordinati, tempestivi ed efficaci nella gestione delle catture accidentali di specie protette. Nello specifico, la Guardia costiera di Vasto coordinerÃ le segnalazioni dei pescatori, la cui collaborazione sarÃ preziosissima, fornirÃ supporto operativo alle attivitÃ veterinarie e collaborerÃ al rilascio in mare degli esemplari riabilitati. Il Comune di Vasto, con il Centro Studi Cetacei, promuoverÃ attivitÃ di sensibilizzazione rivolte ai pescatori, che si ringraziano per lâ€™attenzione riservata alla tematica, e iniziative di formazione per i soggetti coinvolti. Il rilascio in mare avverrÃ in acque idonee prospicienti il Porto di Vasto, anche nellâ€™ambito di iniziative pubbliche. Lâ€™accordo ha durata triennale ed Ã¨ rinnovabileÂ».

Â«Questo protocollo rappresenta â€“ ha dichiarato lâ€™assessora Paola Cianci â€“ un ulteriore e importante tassello nel percorso di tutela e benessere degli animali che lâ€™Amministrazione comunale sta portando avanti con convinzione. La protezione delle tartarughe marine Caretta caretta, specie particolarmente vulnerabile, richiede collaborazione, competenze e responsabilitÃ condivise. Lâ€™accordo sottoscritto oggi rafforza una sinergia concreta tra enti e istituzioni, traducendo i principi di tutela animale in azioni operative efficaci, a beneficio dellâ€™ambiente marino e dellâ€™intera comunitÃ . Grazie al collega Barisano per aver creduto fortemente in questa iniziativaÂ».