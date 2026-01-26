Roccaraso e Rivisondoli al centro del dibattito politico: la Lega discute il futuro dei Territori

Roccaraso e Rivisondoli, 23–25 gennaio 2026 – Incontri promossi dalla Lega Salvini

Premier sui temi strategici dell’Italia e dei Territori.

Si sono svolti a Roccaraso e a Rivisondoli, dal 23 al 25 gennaio 2026, gli incontri promossi

dalla Lega Salvini Premier che hanno rappresentato un importante momento di confronto

politico e amministrativo sui principali temi di interesse pubblico e territoriale.

Hanno partecipato Ministri, Sottosegretari, Parlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaci,

Consiglieri Provinciali, Consiglieri Comunali, Rappresentanti di Istituzioni e Militanti.

All’iniziativa hanno partecipato il Consigliere Provinciale e Comunale Avv. Vincenzo

Scarano e la Consigliera Comunale Margherita Greco, che hanno contribuito attivamente ai

lavori, portando il loro punto di vista istituzionale e territoriale sui temi affrontati.

Sono stati incontri intensi per confrontarsi sulle sfide attuali, ma anche, e soprattutto, su

quelle future.

Nord, ma anche Sud. Ed è da qui che la Lega di Matteo Salvini vuole ripartire: da un Sud

protagonista, così come più volte è stato ricordato dal palco.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, nonché Vicesegretario federale della Lega, Sen. Claudio Durigon.

Panel su Agricoltura da tutelare contro Mercosur, con la voce di chi si impegna in prima

linea come il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Luigi D’Eramo che ha

evidenziato sia l’importanza di dare garanzie maggiori ai nostri agricoltori, allevatori e ai

prodotti italiani sia l’importanza di valorizzare le Aree Interne o come Riccardo Molinari,

Capogruppo alla Camera, che in merito ha rassicurato: “Sulla questione del Mercosur è

giusto che noi rivendichiamo il nostro voto perché prosegue una battaglia di 20 anni”.

Si è parlato di un’altra battaglia storica della Lega e del buon senso nell’Unione Europea:

quella di ottenere lo stop ai motori diesel e benzina dal 2035. “Il Green Deal ideologico ha

già fatto troppi danni e fatto perdere troppo lavoro in Europa”.

Panel sulla famiglia, sull’efficienza del sistema, sulla tutela dei diritti, sulla disabilità, intesa

come inclusione, sui servizi e sulle pari opportunità con l’intervento del Ministro per le

Disabilità Alessandra Locatelli, promotrice della Legge sul Caregiver familiare, che, nel

2026, si evolve con un nuovo Disegno di Legge (DDL) approvato a gennaio, definendo

formalmente la figura e introducendo un fondo nazionale per un contributo economico

fino a 400 euro mensili destinato a caregiver conviventi che assistono persone con disabilità

grave.

Altro tema affrontato è stato quello della scuola, quale pilastro centrale per la formazione e

lo sviluppo delle future generazioni, con l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del

Merito Giuseppe Valditara.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alle politiche per il Territorio, allo sviluppo locale e

alla valorizzazione del turismo come leva strategica per la crescita economica e sociale delle

comunità.

Il nuovo pacchetto sicurezza: liberare le case occupate e stretta sui coltelli.

Proposta di legge in materia di sicurezza e immigrazione. Il testo introduce requisiti più

severi per la cittadinanza, norme “anti-maranza”, nuove possibilità di revoca e filtri più

rigorosi sui ricongiungimenti familiari.

Spazio ovviamente alla Giustizia.

Spazio anche alla Zes e alle infrastrutture indispensabili per il rilancio del Paese.

Questi e altri temi di grande rilevanza e attualità sono stati al centro di dibattiti con politici

ed esperti dei relativi settori.

Il confronto ha evidenziato l’importanza di un’azione politica concreta, capace di

rispondere alle esigenze reali dei cittadini e di rafforzare il ruolo degli enti locali nei processi

decisionali.

Gli incontri a Roccaraso e Rivisondoli si inseriscono in un percorso di ascolto e

programmazione promosso dalla Lega Salvini Premier, volto a costruire proposte e

strategie condivise per il futuro dei Territori.