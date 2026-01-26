Castiglione Messer Marino, un altro obiettivo raggiunto: partono i lavori a Colle Zigrino

In questi giorni prendono ufficialmente il via i lavori di demolizione e sistemazione dellâ€™area in localitÃ Colle Zigrino, un intervento atteso e strategico finalizzato alla messa in sicurezza del territorio e al miglioramento del decoro urbano.

Lâ€™opera rientra nel Bando per la Rigenerazione Urbana, uno strumento che consente ancora una volta al Comune di realizzare interventi concreti e utili alla collettivitÃ attraverso lâ€™impiego di risorse pubbliche dedicate, senza gravare direttamente sulle casse comunali.

Si tratta di un risultato significativo, che dimostra come una programmazione attenta e una progettazione efficace permettano di intercettare fondi esterni e trasformarli in cantieri, sicurezza e servizi per la comunitÃ , garantendo al tempo stesso una ricaduta positiva sullâ€™economia del Paese e del territorio.

Â«Questo intervento rappresenta un passo concreto per la sicurezza e il decoro del nostro territorio â€“ afferma la Sindaca Silvana Di Palma â€“. Rigenerare, mettere in sicurezza e valorizzare non sono solo parole, ma azioni che la nostra Amministrazione porta avanti ogni giorno, con lâ€™obiettivo di trasformare i progetti in servizi reali per i cittadiniÂ».

Un ulteriore impegno che passa dalla pianificazione ai fatti, confermando la volontÃ dellâ€™Amministrazione comunale di proseguire con interventi concreti a tutela del territorio e della comunitÃ .