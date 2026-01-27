SP 87 Guado Liscia–Capracotta, in arrivo lavori di manutenzione da 250mila euro

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, insieme ai consiglieri delegati Manolo Sacco e Candido Paglione, interviene sui lavori di manutenzione programmati per il tratto Guado Liscia-Capracotta della Strada Provinciale 87 Montesangrina. “La manutenzione delle strade – affermano da via Berta - è una delle priorità di questa amministrazione provinciale. Per quanto riguarda il tratto di SP 87 tra Guado Liscia e Capracotta, tornato al centro dell’attenzione negli ultimi giorni, la Provincia sta intervenendo con un investimento dal valore di 250 mila euro.

L’intervento non è stato deciso all’ultimo momento, ma era già pianificato. Occorre, tuttavia, rispettare i tempi burocratici necessari per operare secondo le norme. Attualmente, siamo nella fase dell’appalto: tra tre giorni scadranno i termini e si procederà con l’aggiudicazione alla ditta esecutrice. I lavori, che prevedono bitumatura, sistemazione e messa in sicurezza, partiranno prossimamente, appena le condizioni meteo lo permetteranno.

È opportuno sottolineare, infatti, che eseguire la bitumatura nel pieno dell’inverno risulterebbe potenzialmente inutile: chi vive in montagna sa bene che eventuali nevicate e il passaggio degli spartineve potrebbero danneggiare il manto stradale, vanificando l’intervento.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi stradali per un totale di circa 3 milioni di euro. Una parte di questa somma sarà destinata alla Montesangrina con vari lavori, tra cui potatura delle piante a ridosso della carreggiata, pulizia delle cunette e taglio dell’erba. Questi fondi derivano in parte dai trasferimenti ordinari dello Stato e dalla Strategia Aree Interne, mentre un’altra parte significativa proviene dall’avanzo di amministrazione, che abbiamo indirizzato anche all’Alto Molise per dare una sistemazione efficace a tratti di strada trascurati per anni e danneggiati da forti nevicate.

Stiamo facendo il possibile con le risorse disponibili. Nel 2018 erano stati previsti dalla Regione importanti investimenti per il tratto Guado Liscia-Capracotta, ma quei fondi furono poi dirottati per la gestione dell’emergenza legata al Ponte Sente e per i lavori sul viadotto Sammartino. E così, quelle risorse non furono mai reintegrate. Continueremo a lavorare nelle sedi opportune per ottenere ulteriori finanziamenti – concludono - al fine di realizzare un intervento strutturale che possa ridare a quella strada la reale dignità che merita”.