Trasformare i beni confiscati in futuro: in Molise “Diamo linfa al bene” promossa da Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Anche in Molise parte la raccolta firme “Diamo linfa al bene” Anche in Molise prende il via la raccolta firme “Diamo linfa al bene”, promossa da Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, un’iniziativa nazionale che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico di Giustizia (FUG) alla crescita del bene comune. L’obiettivo è chiaro e concreto: trasformare una parte delle risorse economiche provenienti da sequestri e confische in scuole, cooperative sociali, comunità educanti, progetti di inclusione, lavoro e futuro, soprattutto nei territori più fragili e marginali come molte aree del nostro Paese e della nostra Regione. Trent’anni fa, con l’approvazione della legge 109/96, l’Italia ha compiuto una scelta di civiltà, restituendo alla collettività i beni confiscati alle mafie. Da allora, oltre 1.200 esperienze di riutilizzo sociale raccontano un’Italia che non si arrende, capace di trasformare luoghi di illegalità e violenza in presìdi di democrazia, giustizia sociale, lavoro dignitoso e partecipazione. Oggi, il denaro sequestrato e confiscato confluisce nel Fondo Unico di Giustizia (FUG).

Chiediamo che una piccola parte di queste risorse, frutto di atti criminali e speculazioni, venga reinvestita per rigenerare i territori feriti dalla presenza mafiosa e rafforzare il tessuto sociale ed educativo del Paese. Basterebbe il 2% del FUG per restituire valore alla collettività e dare nuova linfa al bene comune: scuole, cooperative sociali, comunità, inclusione, futuro. Basta poco per far rifiorire il Bene. L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna nazionale “Fame di verità e giustizia”, un percorso di mobilitazione e partecipazione attiva che rimette al centro il tema dei beni confiscati e della responsabilità collettiva nella lotta a mafie e corruzione. Per questo rivolgiamo un appello a tutte e tutti: attivatevi sin da ora nella raccolta firme, diffondendo l’iniziativa tra amici, conoscenti, associazioni, parrocchie, scuole e realtà del territorio. Ogni firma conta ed è un atto concreto di cittadinanza attiva.

Le cartoline firmate saranno inviate per aprire una vertenza pubblica e diretta nei confronti del Governo, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico una verità fondamentale: la lotta alle mafie e alla corruzione è un bene comune.

Sabato 7 marzo, come in tante città d’Italia, anche in Molise saranno organizzati banchetti pubblici nelle piazze dei nostri comuni per informare, sensibilizzare e invitare i cittadini e le cittadine della Regione a firmare.

Grazie a tutte e tutti sac. Alberto Conti

Per informazioni e adesioni: 0874.873230 – caritastrivento@gmail.com