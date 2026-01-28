Aggredisce la moglie, arrestato: il GIP dispone la custodia cautelare in carcere

Arrestato dai Carabinieri di Montenero di Bisaccia per maltrattamenti in danno della moglie. Resta in carcere sottoposto alla misura della custodia cautelare.

Resterà in carcere, sottoposto alla misura della custodia cautelare, il quarantenne arrestato sabato sera dai Carabinieri di Montenero di Bisaccia per maltrattamenti alla moglie. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Larino ad esito dell’udienza di convalida di questa mattina.

Nel pomeriggio di sabato, la donna aveva chiesto aiuto al 112 riferendo all’operatore della Centrale della Compagnia Carabinieri di Termoli di essere vittima di un’aggressione da parte del marito. Prontamente il militare disponeva l’invio dei Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia e, in ausilio, quelli della Stazione di Petacciato, tranquillizzando al telefono la donna dell’imminente arrivo dei carabinieri, giunti presso l’abitazione della coppia in pochi minuti.

Ai militari, intervenuti unitamente a personale sanitario del 118, la vittima riferiva di un litigio con il marito, culminato in una violenta aggressione fisica da parte dell’uomo, nonché di passati e reiterati episodi di maltrattamenti subiti. Il quadro indiziario complessivamente raccolto dai Carabinieri si rivelava determinante così da fornire all’autorità giudiziaria gli elementi per procedere sia alla convalida dell’arresto, sia all’emissione della misura cautelare più restrittiva della custodia cautelare in carcere

. La rapidità e l’efficacia dell’operato dell’Arma conferma la massima attenzione e preparazione dei suoi militari nell’affrontare episodi delittuosi che vedono convolti i soggetti delle fasce deboli.