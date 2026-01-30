SP 88 Sangrina, tensione tra Nucci e Saia: strade, sicurezza e voto in vista

La sindaca di Santâ€™Angelo del Pesco attacca duramente il presidente della Provincia di Isernia, che replica mostrando interventi giÃ programmati e invita i cittadini a un incontro pubblico.

La Strada Provinciale 88, collegamento fondamentale con la superstrada Sangritana, Ã¨ al centro di un acceso scontro tra Nunzia Nucci, sindaca di Santâ€™Angelo del Pesco, e Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia.

Nucci ha denunciato la situazione critica del tratto, interrotto al traffico pesante dal 2017, con buche profonde, frane e assenza di bitumatura da anni. Â«Automobilisti e cittadini, avete mai visto il Presidente Saia spendere una sola parola a difesa della SP88?Â», ha dichiarato, sottolineando come la strada sia essenziale per collegare ospedali e territori di tre province. La sindaca ha invitato i cittadini a documentare lo stato della strada e, in mancanza di interventi della Provincia, a organizzarsi autonomamente, anche raccogliendo fondi per la manutenzione.

La replica di Saia non si Ã¨ fatta attendere. Il presidente ha chiarito che la sindaca Ã¨ sempre stata aggiornata sulla pianificazione degli interventi. Per il tratto da Santâ€™Angelo del Pesco a Burrone Canale Ã¨ giÃ stato affidato un intervento di bitumatura del valore di 80 mila euro, pronto a partire non appena le condizioni meteo lo permetteranno. A questi si aggiungono ulteriori 63 mila euro destinati alle strade comunali e lavori di manutenzione ordinaria.

Inoltre, il progetto di fattibilitÃ tecnico-economica per la messa in sicurezza di ponti e viadotti sulla SP 88 prevede 11 interventi su 12 totali sulla Sangrina, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, in attesa dei pareri della Conferenza dei Servizi. Saia ha invitato i cittadini a un incontro pubblico il 7 febbraio alle 11:30 in piazza dei Caduti a Santâ€™Angelo del Pesco, per discutere della situazione in maniera trasparente.

Lo scontro avviene in un contesto politico giÃ caldo, con le elezioni in primavera: si rinnoverÃ il sindaco di Agnone, mentre Nunzia Nucci dovrebbe candidarsi nuovamente a sindaca di Santâ€™Angelo del Pesco. La polemica sulla SP 88 assume quindi anche una forte connotazione politica: Daniele Saia guida una lista civica vicina al centro-sinistra, mentre Nucci Ã¨ sostenuta dal centro-destra, fattore che contribuisce ad alimentare il clima di tensione pre-elettorale.

Da sottolineare, inoltre, che una eventuale non rielezione di Saia a sindaco comporterebbe automaticamente la perdita anche della carica di presidente della Provincia di Isernia, aumentando ulteriormente la posta in gioco.



Lo scontro tra le due autoritÃ evidenzia dunque non solo le questioni di viabilitÃ e sicurezza della SP 88, ma anche le dinamiche politiche locali, con la comunitÃ che osserva attentamente le mosse dei contendenti in vista delle elezioni.